Больше 100 хабаровчан поддержали акцию «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 03:23 2019-10-08T03:23:39+03:00

Добровольцы и просто неравнодушные люди высадили 200 молодых лиственниц

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Под Хабаровском прошла экологическая акция с говорящим названием «Живи, лес!». Ее организовали в субботу, 5 октября, в окрестностях села Нагорное. Среди участников были добровольцы и экологи, а также сотрудники краевого управления лесами, специалисты подведомственных ему учреждений, представители Хабаровского краевого отделения «Всероссийское общество охраны природы».

Как сообщили в краевом управлении лесами, общими усилиями удалось высадить 200 молодых лиственниц. Также участники акции навели в близ расположенном лесу порядок. Мусор собрали на территории площадью 200 квадратных метров.

Отметим, что саженцы взяли в местных питомниках. Поэтому молодые деревья прекрасно адаптировались к условиям дальневосточной тайги. Возраст саженцев пять-семь лет, поэтому ожидается достаточно хорошая их приживаемость.

ИСТОЧНИК KP.RU