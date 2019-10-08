Рабочий пропал со стройки вместе с инструментом в Амурске

СЕГОДНЯ 04:36 2019-10-08T05:34:16+03:00

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В Амурске со стройки исчез рабочий, а вместе с ним и инструмент. Из пропавшего отбойный молоток, пилы, углошлифовальная машина и перфоратор. В происшествии просил разобраться директор фирмы, которая занималась строительными работами. Ущерб заявитель оценил в 56 тысяч рублей.

- Во время проверки инцидента выяснилось, что к краже причастен 48-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Оказалось, что фигурант раньше работал на стройке. Перед увольнением он совершил кражу строительных инструментов, которые вывез на такси и спрятал в гараже своего знакомого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за это преступление – это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока идут разбирательства, фигурант находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU