В Хабаровске набережную восстанавливают после паводка

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-08T05:33:08+03:00

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В Хабаровске начали восстанавливать набережную. Работы полным ходом идут в районе стадиона имени Ленина. Строители уже подсыпают места, где просел грунт. Также они демонтируют террасную доску вдоль прогулочной территории, которая долгое время находилась под водой.

- Ил и речной мусор испортили значительную часть террасной доски. Очистить ее оказалось сложной задачей, решили ее убрать. Каким будет новый облик набережной, решат в краевом минстрое, - рассказали в краевой дирекции спортивных сооружений.

Отметим, что стоимость работ огласят после комплексной оценки ущерба, в том числе нанесенного гидротехническим сооружениям. К слову, специалисты уже начали изучать этот вопрос в конце сентября. По предварительной информации, критических разрушений не зафиксировали. Частично были подтоплены подвальные помещения универсального краевого спортивного комплекса и легкоатлетического манежа. На набережной имени Невельского на участке от Утеса до речного вокзала какие-либо повреждения отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU