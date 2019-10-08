Закованный в наручники фигурант избил полицейского в Биробиджане

СЕГОДНЯ 05:28 2019-10-08T05:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане зачитали приговор фигуранту уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. По предварительной информации, 29-летнего горожанина в ноябре 2018 года доставили в отдел полиции. Однако в «гостях» у правоохранителей мужчине не понравилось, и он продемонстрировал весь свой норов.

- Из материалов дела следует, что фигурант оказал сопротивление и нанес удар руками, закованными в наручники, в лицо сотруднику полиции. Тем самым осужденный причинил легкий вред здоровью стража порядка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант свою вину не признал, утверждал, что его оговорили, и телесные повреждения - не его рук дело. Однако доказательств его вины было предостаточно. В итоге суд признал биробиджанца виновным в совершении преступления. В качестве наказания ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU