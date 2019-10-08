В Хабаровском крае СНИЛС в виде зеленых карточек перестал существовать

СЕГОДНЯ 05:56 2019-10-08T08:27:17+03:00

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Жителям Хабаровского края перестанут выдавать СНИЛС в виде зеленой карточки. Взамен документа в таком виде местному населению предлагают электронный и бумажный аналог. СНИЛС в новом формате уже начали выдавать в регионе.

- Авторы идеи полагают, что такие меры приняли для удобства людей. Теперь не нужно будет тратить время на визит за карточкой в случае утраты первоначально выданной или в связи со сменой фамилии, - рассказали в пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Теперь гражданам не нужно будет предъявлять документ, который содержит СНИЛС (нового или старого образца). Просто нужно будет сообщить свой номер индивидуального лицевого счета. Данные документа будут храниться в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, куда можно зайти в любое время, не выходя из дома. Там же, в личном кабинете можно распечатать бумажный документ или получить уведомления о СНИЛС в клиентской службе ПФР или МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU