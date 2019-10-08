2019-10-08T08:26:05+03:00
Общество

В Хабаровске труп водителя достали из машины, врезавшейся в дерево

Происшествие случилось в минувшую субботу, 5 октября
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске труп водителя достали из машины, врезавшейся в деревоВ Хабаровске труп водителя достали из машины, врезавшейся в деревоФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшую субботу, 5 октября, в Хабаровске дорожная авария обернулась трагедией. По предварительной информации, на улице Суворова машина Honda Fit врезалась в дерево. Как сообщил информированный источник, скорее всего водитель не справился с управлением, поэтому и случилась дорожная авария. Обстоятельства происшествия выясняют.

В этом происшествии погиб водитель иномарки. Прибывшие на место аварии врачи вынуждены были констатировать смерть автолюбителя. Также в салоне находилась 17-летняя девушка. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, совершая ошибки, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнями других людей, которые могут случайно оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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