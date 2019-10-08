В ЕАО закончился первый этап выплат подтопленцам

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-08T08:25:02+03:00

На оказание финансовой помощи регион получил почти 80 миллионов рублей

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В Еврейской автономии подвели итоги первого этапа выплат подтопленцам. Напомним, на оказание финансовой помощи региону из федеральной казны выделили 80 миллионов рублей.

Как отметили в пресс- службе областного правительства, также продолжается работа с лицами, которым по различным причинам приходится доказывать свое право на компенсацию через суд. В правительство РФ будет направлен запрос на получение дополнительных средств для выплаты компенсаций.

К слову, в области продолжают работать комиссии, задача которых оценить ущерб, причиненный паводком сельхозземлям. До конца недели эксперты планируют выполнить поставленную цель. Далее полный пакет документов передадут в министерство сельского хозяйства России для обработки и принятия решения по выплате компенсаций фермерам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU