Заповедная природа в Хабаровском крае украсила фильм о трубопроводе

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-08T08:24:14+03:00

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В Хабаровском крае сняли фильм о великолепной местной природе. Основной локацией стал заповедник «Большехехцирский». На съемки творческая группа отправилась в конце сентября, прихватив с собой не только профессиональное видеооборудование, но и квадрокоптер.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Транснефть», вот так творчески хотели подчеркнуть, в каком уникальном регионе проходит вторая очередь магистрального трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Отметим, что при проектировании специалисты учли интересы и человека, и природы. Однако сам трубопровод не проходит по заповедной территории. Кадры местных пейзажей использовали исключительно для того, чтобы сделать яркий и красивый фильм.

Специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» рассказали, что на время съемок в лесу была как никогда располагающая обстановка. В эти дни светило солнце, журчали горные реки. Даже бурундук выбежал, чтобы попозировать перед объективом видеокамеры. Зверек долго сидел на дереве, как будто специально позировал, умывая мордочку лапками, а потом убежал, красиво взмахнув хвостом.

ИСТОЧНИК KP.RU