2019-10-08T08:22:43+03:00
Общество

В поселке Эльбан Хабаровского края досрочно выберут нового главу

Занять пост уже изъявили желание шесть кандидатов
Ольга КИВА
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В поселке Эльбан Хабаровского края досрочно выберут нового главуВ поселке Эльбан Хабаровского края досрочно выберут нового главуФото: Правительство Хабаровского края
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В поселке Эльбан Амурского района пройдут досрочные выборы нового главы. Напомним, прежний управленец сложил полномочия до истечения таковых в связи с его избранием в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.

Как отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края, выборы пройдут 8 декабря 2019 года. Заявки от кандидатов, желающих занять вакантное место, принимают с 21 сентября по 10 октября. По данным на 7 октября, желание баллотироваться на пост главы поселения выразили шесть кандидатов. Все они были зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев.

Отметим, что за организацию и подготовку досрочных выборов в поселке отвечает избирательная комиссия поселения. Всего в избирательной кампании будут участвовать одна избирательная комиссия муниципального образования и семь участковых избирательных комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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