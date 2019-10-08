Парни из Хабаровска осуществили криминальную бизнес-идею на миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-08T10:12:02+03:00

Все, что им для этого понадобилось, немного обаяния и интернет

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Трое парней из Хабаровска додумались, как быстро обогатиться. Все, что им для этого понадобилось, немного обаяния и интернет. Фигуранты, из которых самому старшему 20 лет, а его подельникам по 19 лет, знакомились с девушками через сеть, напрашивались к ним в гости, а дальше технично обворовывали их.

- Один из обвиняемых во время визита незаметно для новых знакомых обыскивал квартиры и искал ювелирные украшения. Совершив хищение, он делал тайный знак подельникам, и злоумышленники скрывались, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, парни орудовали в чужих квартирах в период с декабря 2018 по март 2019 года. В общей сложности ущерб от их действий оценивают в один миллион рублей. Похищенное фигуранты сдавали в различные ломбарды через знакомых. Деньги тратили на походы в кафе, кинотеатры и отдых в ночных клубах. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU