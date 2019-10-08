Реаниматолога из Хабаровского края признали «Легендой санитарной авиации»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-08T10:10:13+03:00

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Реаниматолог из Хабаровского края победил во всероссийском конкурсе санавиации «Золотой час». Анатолия Таенкова признали лучшим в номинации «Легенда санитарной авиации». Именно его опыт оказался самым успешным в стране.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, Анатолий получил первую премию всероссийского конкурса. Добиться такого результат он смог благодаря высочайшей квалификации и умению принимать решения в экстремальных ситуациях.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Таенков отработал в санавиации более 30 лет, налетав свыше двух с половиной тысяч часов. Сейчас он заведует отделением экстренной и консультативной медицинской помощи. Среди достижений реаниматолога не одна сотня спасенных человеческих жизней.

Отметим, что Хабаровский край также представлял врач анестезиолог-реаниматолог Родион Шелега.

ИСТОЧНИК KP.RU