2019-10-08T10:07:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае принимают документы от молодых ученых на соискание премии губернатора

Среди представленных проектов будут искать лучшие идеи в области науки и инноваций
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае принимают документы от молодых ученых на соискание премии ГубернатораВ Хабаровском крае принимают документы от молодых ученых на соискание премии ГубернатораФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае выберут лучшие проекты в области науки, техники и инноваций. На данный момент в регионе продолжают принимать документы от претендентов на соискание премии губернатора. Последний день приема заявок - 1 ноября 2019 года.

- К участию допускают ученых, чей возраст не превышает 35 лет на дату их выдвижения. При подаче заявки нужно приложить перечень научных, конструкторских, проектных и других работ, опубликованных или обнародованных иным способом. При этом принимают разработки, придуманные за последние пять лет. Более подробная информация о конкурсе определена положением, утвержденным постановлением губернатора края, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Отметим также, что документы и материалы представляются на рассмотрение в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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