В Хабаровском крае принимают документы от молодых ученых на соискание премии губернатора
В Хабаровском крае выберут лучшие проекты в области науки, техники и инноваций. На данный момент в регионе продолжают принимать документы от претендентов на соискание премии губернатора. Последний день приема заявок - 1 ноября 2019 года.
- К участию допускают ученых, чей возраст не превышает 35 лет на дату их выдвижения. При подаче заявки нужно приложить перечень научных, конструкторских, проектных и других работ, опубликованных или обнародованных иным способом. При этом принимают разработки, придуманные за последние пять лет. Более подробная информация о конкурсе определена положением, утвержденным постановлением губернатора края, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.
Отметим также, что документы и материалы представляются на рассмотрение в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии.
ИСТОЧНИК KP.RU