Хабаровские велосипедисты победили на Всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-08T10:23:42+03:00

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В Хабаровске поздравляют очередных победителей. На этот раз отличились велогонщики, которые показали хороший результат на Всероссийских соревнованиях. На состязания приехали больше 200 спортсменов из 20 городов.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, за победу боролись велогонщики в восьми возрастных категориях - мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 17−18 лет, юноши и девушки 15−16 и 13−14 лет. Соревнования проходили в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум.

В итоге первое место в критериуме и второе в индивидуальной гонке на время завоевала Ксения Полещук, «золото» в групповой гонке досталось Данилу Головченко, а Регина Жапарова победила в гонке-критериуме и получила серебряную медаль в групповой гонке. Также в списке победителей Елизавета Иневаткина, Арсений Крыжановский и Анна Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU