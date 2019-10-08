2019-10-08T10:23:42+03:00
Спорт

Хабаровские велосипедисты победили на Всероссийских соревнованиях

Дальневосточникам удалось вырваться в лидеры, обойдя больше 200 спортсменов из 20 городов
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровские велосипедисты победили на Всероссийских соревнованиях ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровские велосипедисты победили на Всероссийских соревнованиях ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске поздравляют очередных победителей. На этот раз отличились велогонщики, которые показали хороший результат на Всероссийских соревнованиях. На состязания приехали больше 200 спортсменов из 20 городов.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, за победу боролись велогонщики в восьми возрастных категориях - мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 17−18 лет, юноши и девушки 15−16 и 13−14 лет. Соревнования проходили в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум.

В итоге первое место в критериуме и второе в индивидуальной гонке на время завоевала Ксения Полещук, «золото» в групповой гонке досталось Данилу Головченко, а Регина Жапарова победила в гонке-критериуме и получила серебряную медаль в групповой гонке. Также в списке победителей Елизавета Иневаткина, Арсений Крыжановский и Анна Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру
Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации
Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов
В Хабаровском крае принимают документы от молодых ученых на соискание премии губернатора
Расхитителей спортивных площадок в Биробиджане выдаст видеонаблюдение
Реаниматолога из Хабаровского края признали «Легендой санитарной авиации»
Парни из Хабаровска осуществили криминальную бизнес-идею на миллион рублей
В поселке Эльбан Хабаровского края досрочно выберут нового главу
Заповедная природа в Хабаровском крае украсила фильм о трубопроводе
В ЕАО закончился первый этап выплат подтопленцам
В Хабаровске труп водителя достали из машины, врезавшейся в дерево
В Хабаровском крае СНИЛС в виде зеленых карточек перестал существовать
Закованный в наручники фигурант избил полицейского в Биробиджане
В Хабаровске набережную восстанавливают после паводка
Рабочий пропал со стройки вместе с инструментом в Амурске
Больше 100 хабаровчан поддержали акцию «Живи, лес!»
Хабаровчанам разошлют разноцветные квитанции за газ
В Биробиджане построят школу больше чем на тысячу человек
Труд из должника по алиментам в Хабаровском крае сделает человека
Погода в Хабаровске на 8 октября 2019 года: днем до +12, дождь
В детсадах и школах Хабаровска потеплели батареи
Хабаровчанина опасность поджидала возле продуктового магазина