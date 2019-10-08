Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-08T12:42:38+03:00

На повестке дня сбор и утилизация отходов, а также чистая вода

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В краевой столице в 19-й раз встретились экологи городов-побратимов – Хабаровска, Ниигаты и Харбина. Участники мероприятия обсудят формирование экологической политики городов и в частности актуальные вопросы. Речь пойдет о сборе и утилизации отходов, чистой воде, взаимодействии на международном уровне.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее на одной из конференций обсуждали способы улучшения качества атмосферного воздуха. По итогу также стали предпринимать некоторые действия в этом направлении, например, переводить подвижной состав общественного транспорта на газомоторное топливо.

Подобные встречи – это отличный способ обмениваться опытом. Например, у японцев взяли за образцы информационные материалы по пропаганде раздельного сбора мусора. В них доступно объясняется, как и для чего необходимо сортировать мусор. А экологи из Страны восходящего солнца в свою очередь собираются освоить методы экологического просвещения молодежи на основе работы хабаровского детского эколого-биологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU