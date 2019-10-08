2019-10-08T12:40:58+03:00
Общество

Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации

Будущую маму благополучно перевезли в перинатальный центр
Ольга КИВА
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Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиацииБеременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиацииФото: Правительство Хабаровского края
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В минувшие выходные, 5 октября, из Охотской районной больницы экстренно доставили в Хабаровск беременную женщину. Для транспортировки пациентки задействовали вертолет санитарной авиации. Во время полета будущую маму сопровождала выездная акушерская бригада краевого перинатального центра.

- Предварительно известно, что у беременной женщины было высокое артериальное давление и хроническая гипоксия плода. С учетом этого обстоятельства врачи приняли решение экстренно перевезти пациентку из родильного отделения районной больницы в перинатальный центр краевой столицы. Для этого и задействовали вертолет санитарной авиации, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

По прилету женщину благополучно доставили по адресу и передали в руки столичных врачей. Остается пожелать будущей матери здоровья и счастливого материнства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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