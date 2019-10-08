СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-08T12:39:27+03:00

Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру Фото: Олег ЗОЛОТО

Фигурант признался, что выскочил из чужого жилья, когда услышал звук открывающегося дверного замка

Изменить размер текста: A A

Житель Хабаровска вернулся домой из поездки и с ужасом обнаружил, что из его квартиры пропал ноутбук стоимостью порядка 50 тысяч рублей. О происшествии он сообщил в полицию. Во время осмотра места происшествия полицейские не обнаружили следов взлома дверных замков.

- Чтобы восстановить картину произошедшего, правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения. Результат оказался вполне успешным – удалось установить личность фигуранта, которого позже задержали. Ранее 26-летний задержанный уже имел проблемы с законом из-за грабежей, краж и автоугона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант выдал полицейским свой вариант произошедшего, дополненный романтическими нотками. Оказывается, парень лез по балконам к своей возлюбленной. По пути увидел приоткрытую балконную дверь и решил воспользоваться шансом. Он зашел в квартиру, а некоторое время спустя услышал, как ключом открывают входную дверь. Тогда вор быстро схватил ноутбук и спрыгнул с балкона.

В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU