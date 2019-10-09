СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-09T01:02:57+03:00

Погода в Хабаровске на 9 октября 2019 года: днем до +16, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Осень продолжает радовать теплом и красивыми пейзажами

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16.

В Бикине преимущественно без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью +4+6, днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+11.

В Охотске осадки. Ветер восточный 13-18 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +6+8.

ИСТОЧНИК KP.RU