2019-10-09T02:40:35+03:00
Общество

Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском крае

Гости заповедника не смогли с первого раза определить, кто или что перед ними
Ольга КИВА
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Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском краеТело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповедник «Большехехцирский» наведались ученые с целью оценить разнообразие здешних грибов. Попутно специалисты любовались местными обитателями – белками и бурундуками, которые то и дело выскакивали из-за деревьев и с интересом разглядывали визитеров. Прогулка по лесу не отличалась от всех прочих, пока на глаза гостям не попалось тело, по виду походившее на какой-то инопланетный элемент.

Как рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье», ученые не сразу определили кто или что перед ними. Сначала казалось, что это неведомый зверь, потом в находке углядели кусок шерсти, а потом и вовсе подумали, что это подарок из космоса.

Как оказалось, это был гриб ежовик гребенчатый - один из немногих съедобных древесных грибов. Он вырос на дереве, стоящем вдоль экологической тропы, возможно, увидеть это чудо природы доведется и другим гостям заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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