Пожарные расчеты экстренно стянулись к ТЭЦ-1 в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:13 2019-10-09T03:13:24+03:00

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В Хабаровске, в минувшие стуки, 8 октября, пожарные расчеты срочно стянули к ТЭЦ-1. Причина тому пожар в отдельно стоящем здании. О происшествии стало известно в 17:50. Уже через четыре минуты после поступления сигнала огнеборцы были на месте и начали тушить возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, локализовать пламя удалось в 18:18, а в 18:40 удалось полностью ликвидировать один из очагов возгорания. На сегодняшний день информации о погибших и пострадавших нет. В общей сложности огонь успел порезвиться на площади в 40 квадратных метров.

Пока основной версией возникновения пожара озвучили возгорание в помещении локальной трансформаторной подстанции, предназначенной для нужд предприятия. Отметим, что сбоев в работе ТЭЦ нет, предприятие работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU