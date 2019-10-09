2019-10-09T03:56:29+03:00
Общество

Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долга

Такую сумму она должна была ранее сама выплатить в качестве материального ущерба
Ольга КИВА
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Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долгаСчет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долгаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае должницу, что называется, приперли к стенке. Женщину до этого предупреждали и пытались убедить добровольно оплатить материальный ущерб, однако женщина всячески уходила от решения проблемы. В итоге и к столь упертой особе нашли подход и заставили расплатиться.

- У жительницы Аяно-Майского района в собственности было дорогое имущество. В этом стражи порядка убедились, когда пришли в дом должницы. Женщине объяснили, если она не оплатит долг, то лишиться этого самого имущества, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После такого сообщения женщина крепко призадумалась и все-таки приняла правильное решение. Она оплатила всю сумму долга на месте через электронную платежную систему.

Напомним, рейд по адресам места жительства должников проводят на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Жителей регионов убедительно просят своевременно оплачивать задолженности, чтобы не столкнуться с применением мер принудительного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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