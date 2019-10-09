2019-10-09T04:29:02+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудили виновного в пожара, унесшем жизни женщины и трех детей

Мужчина проведет в колонии-поселении полтора года
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудили виновного в пожара, унесшем жизни женщины и трех детейВ Хабаровском крае осудили виновного в пожара, унесшем жизни женщины и трех детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае зачитали приговор мужчине, по вине которого случился пожар со смертельным исходом. Ранее сообщалось, что во время возгорания в селе Маяк Нанайского района. Горел частный дом, в котором также находились осужденный, его сожительница и трое детей. Фигурант успел выскочить на улицу, а другие жильца спастись не смогли. Происшествие случилось ночью 31 января 2019 года.

- Из материалов дела следует, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. В доме все электрооборудование было подключено к единственной розетке. К ней же пьяный фигурант подключил еще два обогревателя, после чего и случился пожар, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд признал 45-летнего мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. С учетом того, что дал признательные показания и раскаялся, его приговорили к лишению свободы на срок в полтора года. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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