2019-10-09T04:48:24+03:00
Общество

Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидов

Деньги будут выделять из краевого бюджета в виде субсидий
Александр ШТААЛЬ
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Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидовРаботодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае собираются помочь работодателям в обустройстве рабочих мест для инвалидов. Для этой цели в регионе планируют выдавать гранты, деньги на которые выделят из краевой казны в виде субсидий.

Отметим, что среди факторов, влияющих на трудоустройство инвалидов, недостаточное количество вакансий по профессиям легкого труда, отсутствие необходимых условий, транспортная доступность. К слову, у 10 процентов инвалидов рекомендации по трудоустройству на оборудованные рабочие места.

Как отметили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день активно устраивают на работу организации из сферы ЖКХ, здравоохранения и социальных услуг. В целом в регионе на сегодняшний день заявлены больше четырех тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов. Свободными остаются больше полутора тысяч квотируемых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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