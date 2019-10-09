В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев
В Комсомольске-на-Амуре финансовую помощь получили больше 15 тысяч человек, пострадавших в результате паводка. Речь идет о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Также часть подтопленцев получили по 50 тысяч рублей за частичную утерю и по 100 тысяч рублей за полную.
- В целом на выплаты потратили 172 миллиона рублей из 180 поступивших в казну города. В ближайшее время деньги переведут еще более пяти тысячам горожан, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
На сегодняшний день оценочные комиссии продолжают обследовать индивидуальные жилые дома, попавшие в зону подтопления. От граждан поступило 466 заявлений. В ближайшие три дня работа по обследованию домов закончится.
В городе Юности разбирают временные защитные сооружения. Пока демонтаж идет на Хорпинском шоссе, в планах приступить к работам на улице Сторожевой в частном секторе микрорайона Менделеева.
ИСТОЧНИК KP.RU