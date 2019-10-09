2019-10-09T06:12:57+03:00
Общество

В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев

Речь идет о суммах в 10, 50 и 100 тысяч рублей
Ольга КИВА
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В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцевВ Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцевФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске-на-Амуре финансовую помощь получили больше 15 тысяч человек, пострадавших в результате паводка. Речь идет о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Также часть подтопленцев получили по 50 тысяч рублей за частичную утерю и по 100 тысяч рублей за полную.

- В целом на выплаты потратили 172 миллиона рублей из 180 поступивших в казну города. В ближайшее время деньги переведут еще более пяти тысячам горожан, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день оценочные комиссии продолжают обследовать индивидуальные жилые дома, попавшие в зону подтопления. От граждан поступило 466 заявлений. В ближайшие три дня работа по обследованию домов закончится.

В городе Юности разбирают временные защитные сооружения. Пока демонтаж идет на Хорпинском шоссе, в планах приступить к работам на улице Сторожевой в частном секторе микрорайона Менделеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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