В Хабаровске начался чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-09T07:47:02+03:00

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В Хабаровске стартовал чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию. Впервые в состязаниях будут участвовать спортсмены из Бурятии и Забайкальского края. Чемпионат будет длиться четыре дня. За это время пловцы разыграют больше 300 медалей.

Как отметил президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Донских, сильная команда приехала с Камчатки. Эти ребята уже успели выиграть смешанную эстафету. К слову, на первых заплывах также показали себя с самой лучшей стороны участники из Магадана.

Отметим, что в первый день соревнований отличились спортсменки из Хабаровского края - Полина Кузнецова и Вероника Емельянцева. Они честно заработали золотые медали на дистанциях 200 метров баттерфляем и 50 метров брассом. Серебряным призером чемпионата ДФО на дистанции полторы тысячи метров стал Ярослав Яшин, показавший лучший результат на первенстве. Павел Савельев получил «бронзу» чемпионата Дальнего Востока на стометровке на спине и показал лучший результат на первенстве ДФО.

ИСТОЧНИК KP.RU