У хабаровских улиц появится индивидуальный стиль

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-09T07:23:56+03:00

Такое предложение поступило от мэра Хабаровска во время осмотра дорог в Центральном районе

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Мэр Хабаровска прошел по дорогам в Центральном районе и нашел ряд недочетов. Градоначальник разглядел поврежденные бордюры, недостающие элементы брусчатки, рытвины в асфальте, заклеенные рекламой опоры освещения и мусор на пешеходных дорожках.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по итогу такой проверки решили сформировать мобильные бригады ремонтников. Их задачей будет устранять недочеты, например, если где-то крошится плитка, разламывается брусчатка, разрушается бордюрный камень.

Во время прогулки по Центральному району мэр Хабаровска также обратил внимание на пестрые фасады жилых домов. Сергей Кравчук отметил, что для каждой крупной улицы района необходимо разработать свой стиль оформления первых этажей домов. В перспективе такое нововведение охватит весь город целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU