2019-10-09T10:50:16+03:00
Общество

В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чаще

Такие выводы остается сделать, если посмотреть на официальную статистику
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чащеВ Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чащеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Еврейской автономии разрыв между родившимся и умершими стал немного больше. Такие выводы остается сделать, если посмотреть на официальную статистику за период январь-июль 2019 года. За аналогичный период в 2018 году на свет появились одна тысяча 100 человек, в 2019 году одна тысяча 35 человек. Умерли одна тысяча 321 человек и одна тысяча 347 человек соответственно. Таким образом, естественный прирост населения составил в 2018 году минус 221 человек, а в 2019 году – минус 312 человек.

При этом чаще всего в области умирают из-за болезней системы кровообращения – инфарктов, ишемической и гипертонической болезней.

Как отметили в Хабаровскстате, количество браков и разводов также сократилось. Если в 2018 году в ЗАГСах бракосочетались 532 человека, то в 2019 году за свидетельством пришли 468 пар. Развестись в 2018 году решила 461 семья, а в 2019 году – 339.

ИСТОЧНИК KP.RU

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