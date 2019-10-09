2019-10-09T10:49:31+03:00
Общество

В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смерти

Николай Цыганко откликнулся на крики о помощи, доносившиеся из продуктового магазина
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смертиВ Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смертиФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане дежурный изолятора временного содержания по пути на работу спас человека от смерти. Николай Цыганко услышал крики о помощи, доносящиеся из продуктового магазина, и быстро отреагировал. Он забежал в торговый зал, увидел, что на полу без сознания лежит мужчина. Продавщица находилась в ступоре и не знала, что ей делать.

- Сотрудник полиции перевернул пострадавшего на бок и расстегнул одежду, чтобы ему легче было дышать. После оказания первой медицинской помощи мужчина стал приходить в себя, а Николай к тому времени уже вызвал скорую помощь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже родственники пострадавшего объяснили, что у мужчины приступы случаются внезапно из-за тяжелой болезни. Они поблагодарили дежурного за доброе дело. Сам же герой скромно ответил, что по-другому поступить не мог. За 10 лет службы в органах внутренних дел ему не раз приходилось оказывать помощь тем, кто попал в беду. И не только медицинскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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