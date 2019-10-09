2019-10-09T08:57:02+03:00
Общество

Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодает

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью опустится до -5 градусов
Александр ШТААЛЬ
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Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодаетШтормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодаетФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Еврейской автономии объявили штормовое предупреждение на 11 октября. По прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, на дорогах может образоваться гололед. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с предстоящими погодными условиями особенно внимательными просят быть автолюбителей. Пожалуйста, замените летнюю резину на зимнюю заранее. При низких температурах летняя резина будет более жесткой, сцепление с дорогой ухудшится.

Также автовладельцев убедительно просят уделить внимание техническому состоянию своих машин. Проверьте тормоза, соответствие рабочих масел и технических жидкостей условиям работы, свечи зажигания и аккумулятора. При необходимости замените дворники на те, что рассчитаны на зимний период.

Автолюбителям области настоятельно рекомендуют быть предельно бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении машиной может стать большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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