СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-09T10:48:02+03:00

Хабаровские кадеты подарили своей школе победу на конкурсе «Сыны и дочери Отечества» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Хабаровские кадеты вернулись из Москвы с победой. Ребята участвовали во Всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества», который проходил с 4 по 7 октября. Воспитанники школы МЧС 10-11 лет выступили в младшей возрастной группе и отлично показали себя буквально со всех сторон.

- Кадеты соревновались в смотре строя и песни, демонстрировали строевую подготовку знаменной группы и группы развертывания флага. Ребята заметно волновались, свои коррективы сносила так не вовремя разыгравшаяся непогода – температура упала до нуля, шел дождь со снегом. Но эти обстоятельства не помешали хабаровчанам показать выдержку настоящих спасателей и достойно представить регион, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К слову, кадеты из Хабаровска впервые участвовали в подобном мероприятии. Дебют, надо сказать, оказался весьма удачным. Победу ребята в прямом смысле подарили родной школе №3, она является школой МЧС, которой 9 октября исполнилось 65 лет со дня образования.

ИСТОЧНИК KP.RU