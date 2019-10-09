Хабаровский край представит современные архитектурные решения в Москве

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-09T10:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край представит современные архитектурные решения на фестивале «Зодчество» в Москве. Это мероприятие пройдет 17 октября. Оно объединит ведущих российских и зарубежных специалистов в области градостроения.

- В экспозиции Хабаровского края будут несколько десятков объектов. Среди них современные жилищные комплексы, спортивные сооружения и различные функциональные помещения. Особое внимание уделят единой концепции обустройства городской набережной в Хабаровске. Речь идет о благоустройстве общественных пространств, прогулочных территорий, жилищной и бизнес-застройки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По итогу конкурса выберут лучшие решения в номинациях «Лучшие архитектурные практики» и «Городская среда». Напомним, впервые фестиваль провели в 1992 году. Хабаровский край стал участвовать в нем, начиная с 1999 года.

ИСТОЧНИК KP.RU