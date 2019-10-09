С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-09T10:49:59+03:00

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В Хабаровске 18 октября изменится расписание автобусов и трамваев. Корректировки внесли по многочисленным просьбам горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По новым правилам, автобусы маршрута № 47, следующие по маршруту «МТЦ «Выборгский» - Диспетчерская (Ул. Полярная)» будет отправляться в остановки «Топографическая» в 6:30, а от остановки «улица Большая» - в 6:27. В последний рейс автобус будет отправляться в 20:43 с остановки «Диспетчерская (Ул. Полярная)» до остановочного пункта «Улица Большая».

Также 19 октября изменится расписание трамваев, следующих по маршруту №6. В частности корректировка касается работы общественного транспорта в выходные дни. От остановки «Школа № 19» вагоны будут отправляться в 7:41, 9:01, 11:41, 13:01, 15:41 и 17:01. От остановки «Питомник Лукашова» в 8:20, 9:40, 12:20, 13:40, 16:20 и 17:40.

ИСТОЧНИК KP.RU