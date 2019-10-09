2019-10-09T10:49:59+03:00
Общество

С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев

Корректировки внесли по многочисленным просьбам горожан
Ольга КИВА
Поделиться:
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваевС 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваевФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске 18 октября изменится расписание автобусов и трамваев. Корректировки внесли по многочисленным просьбам горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По новым правилам, автобусы маршрута № 47, следующие по маршруту «МТЦ «Выборгский» - Диспетчерская (Ул. Полярная)» будет отправляться в остановки «Топографическая» в 6:30, а от остановки «улица Большая» - в 6:27. В последний рейс автобус будет отправляться в 20:43 с остановки «Диспетчерская (Ул. Полярная)» до остановочного пункта «Улица Большая».

Также 19 октября изменится расписание трамваев, следующих по маршруту №6. В частности корректировка касается работы общественного транспорта в выходные дни. От остановки «Школа № 19» вагоны будут отправляться в 7:41, 9:01, 11:41, 13:01, 15:41 и 17:01. От остановки «Питомник Лукашова» в 8:20, 9:40, 12:20, 13:40, 16:20 и 17:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя
Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»
Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского края
Хабаровский край представит современные архитектурные решения в Москве
Хабаровские кадеты подарили своей школе победу на конкурсе «Сыны и дочери Отечества»
Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодает
В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смерти
В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чаще
У хабаровских улиц появится индивидуальный стиль
В Биробиджане и Хабаровске ищут 15-летнюю Екатерину
В Хабаровске начался чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию
В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев
Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртным
Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидов
В Хабаровском крае осудили виновного в пожаре, унесшем жизни женщины и трех детей
Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долга
Пожарные расчеты экстренно стянулись к ТЭЦ-1 в Хабаровске
Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру
Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации
Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов