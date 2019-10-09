2019-10-09T11:36:51+03:00
Общество

Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»

Именно этот спектакль первые зрители увидели в 1926 году
Ольга КИВА
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Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяХабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровске отметят 93-летие музыкального театра. Празднования запланировали на ближайшее воскресенье, 13 октября. К такому событию актеры подготовили спектакль «Сильва». К слову, именно эту постановку увидели первые зрители в октябре 1926 году. Тогда музтеатр назывался «Пролетарский коллектив комической оперы».

- Больше века королем классической оперетты по справедливости считается венгерский композитор Имре Кальман, а «Сильва» - была, есть и всегда будет опереттой номер один, ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Добавим, что «Сильва» - это крылатые фразы, которые мы часто незаметно для себя напеваем. Например, «Без женщин жить нельзя на свете, нет», «Красотки кабаре», «Частица черта в нас». Горожан приглашают увидеть спектакль целиком. Постановку будет сопровождать оркестр театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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