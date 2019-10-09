В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-09T12:01:57+03:00

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В Хабаровском крае проводят анонимный опрос по поводу перехода на четырехдневную рабочую неделю. Напомним, такое новшество на сегодняшний день пока обсуждают в высших эшелонах власти. При этом у простых людей хотят узнать, нужна ли такая реформа в стране или нужно все оставить так, как есть.

- Данные опроса будут обсуждать на совещании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участвовать в голосовании приглашают всех желающих. Все, что для этого нужно, заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес trudzan@adm.khv.ru, - прокомментировали в краевом центре занятости населения Хабаровского края.

Заполненные анкеты принимают до 15 октября 2019 года. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от решения таких важных вопросов. От вашего мнения тоже зависит будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU