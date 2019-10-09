2019-10-09T10:46:09+03:00
Общество

Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского края

Техника поможет эффективнее тушить лесные пожары
Ольга КИВА
Поделиться:
Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского краяНовые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского краяФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

Хабаровский край получил партию новой техники, необходимой для тушения лесных пожаров. В регион доставили 10 бульдозеров и шесть тракторов. К слову, с их помощью лесники также смогут проводить опашку, которая защитит населенные пункты от огня, и заниматься лесовосстановлением.

Как отметили в краевом управлении лесного хозяйства, у пяти бульдозеров болотоходная модификация. У половины тракторов колесный вариант, у остальных - гусеничный. К слову, технику специально поставляют в нескольких вариациях, так как машины будут работать в разной местности и выполнять определенные задачи.

В ближайшее время новую технику распределят между лесничествами и лесовосстановительными учреждениями. Ранее сообщалось, что летом в регион доставили 23 патрульных УАЗа. До конца года планируют привезти еще семь бульдозеров и два трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя
Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев
Хабаровский край представит современные архитектурные решения в Москве
Хабаровские кадеты подарили своей школе победу на конкурсе «Сыны и дочери Отечества»
Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодает
В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смерти
В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чаще
У хабаровских улиц появится индивидуальный стиль
В Биробиджане и Хабаровске ищут 15-летнюю Екатерину
В Хабаровске начался чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию
В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев
Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртным
Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидов
В Хабаровском крае осудили виновного в пожаре, унесшем жизни женщины и трех детей
Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долга
Пожарные расчеты экстренно стянулись к ТЭЦ-1 в Хабаровске
Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру
Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации
Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов