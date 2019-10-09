Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-09T10:46:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край получил партию новой техники, необходимой для тушения лесных пожаров. В регион доставили 10 бульдозеров и шесть тракторов. К слову, с их помощью лесники также смогут проводить опашку, которая защитит населенные пункты от огня, и заниматься лесовосстановлением.

Как отметили в краевом управлении лесного хозяйства, у пяти бульдозеров болотоходная модификация. У половины тракторов колесный вариант, у остальных - гусеничный. К слову, технику специально поставляют в нескольких вариациях, так как машины будут работать в разной местности и выполнять определенные задачи.

В ближайшее время новую технику распределят между лесничествами и лесовосстановительными учреждениями. Ранее сообщалось, что летом в регион доставили 23 патрульных УАЗа. До конца года планируют привезти еще семь бульдозеров и два трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU