СЕГОДНЯ 01:28 2019-10-10T01:28:54+03:00

Погода в Хабаровске на 10 октября 2019 года: днем до +19, без осадков Фото: Ольга КИВА

В регионе похоже будут последние теплые деньки

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В Биробиджане днем без осадков, вечером слабый дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9, днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 11-16 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +13+15.

В Охотске осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +4+6.

ИСТОЧНИК KP.RU