2019-10-10T01:29:55+03:00
Общество

В Хабаровском крае запустят новую систему водоснабжения

Программа «Чистая вода» осчастливила жителей села Аван Вяземского района
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае запустят новую систему водоснабженияВ Хабаровском крае запустят новую систему водоснабженияФото: Правительство Хабаровского края
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В Вяземском районе в рамках программы «Чистая вода» запустят новую систему водоснабжения. Новшество появится в селе Аван. Аналогичный объект также появится в селе Рощино Хабаровского района. В поселении уже начали строить его. В планах обустроить систему в Бикине.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в Бикине модернизацию откладывали годами из-за нехватки денег. Теперь же сдать проект этого объекта собираются в 2020 году.

Напомним, на работы в рамках программы «Чистая вода» собираются потратить почти 70 миллионов рублей. Это расход на 2019 год. В целом модернизация 40 объектов обойдется в два миллиарда рублей. Реализовать этот проект планируют до 2024 года. К слову, Хабаровский край вошел в число 20 российских регионов, которые смогли согласовать в Минстрое России программы по реконструкции систем водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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