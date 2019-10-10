Биробиджанские автоперевозчики купят три больших автобуса
В Биробиджане автоперевозчики собираются дополнительно купить большие автобусы. Пока речь идет только о трех машинах. Вместимость одной из них в два раза больше, чем у стандартного ПАЗ. На сегодняшний день известно, что пока идет процесс оформления документов для сделки.
Как сообщили в пресс- службе городской администрации, в дальнейшем новые автобусы собираются использовать на маршрутах в микрорайоне «Биробиджан-2». Здесь же в утренние и вечерние часы также дополнительно пустили еще один автобус. Такой подход поможет снизить загруженность действующих сейчас маршрутов, а местным жителям будет легче добираться до места назначения.
Когда именно новые машины выйдут в рейс пока не сообщается. Однако в этот вопрос автоперевозчики собираются решить как можно быстрее.
ИСТОЧНИК KP.RU