Биробиджанские автоперевозчики купят три больших автобуса

СЕГОДНЯ 02:30 2019-10-10T02:30:51+03:00

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В Биробиджане автоперевозчики собираются дополнительно купить большие автобусы. Пока речь идет только о трех машинах. Вместимость одной из них в два раза больше, чем у стандартного ПАЗ. На сегодняшний день известно, что пока идет процесс оформления документов для сделки.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, в дальнейшем новые автобусы собираются использовать на маршрутах в микрорайоне «Биробиджан-2». Здесь же в утренние и вечерние часы также дополнительно пустили еще один автобус. Такой подход поможет снизить загруженность действующих сейчас маршрутов, а местным жителям будет легче добираться до места назначения.

Когда именно новые машины выйдут в рейс пока не сообщается. Однако в этот вопрос автоперевозчики собираются решить как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU