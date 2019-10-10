Ресторан «Шанхай» в Хабаровске опечатали из-за возникшей опасности

СЕГОДНЯ 02:54 2019-10-10T02:54:20+03:00

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В Хабаровске на 50 дней опечатали ресторан «Шанхай». В заведении было опасно находиться не только посетителям, но и работникам. Все потому что руководство не слишком радело о соблюдении санитарных норм.

- Во время проверки обнаружили, что напитки хранились в транспортной таре между первым и вторым этажами, соус стоял на полу в помещении, где хранилось неиспользуемое оборудование, а мука – в мешках на полу. Кроме того, в заведении обнаружили следы жизнедеятельности тараканов и живых членистоногих насекомых, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

На этом список нарушений не закончился. После вскрытия полов выяснили, что под покрытием скопилась вода. Еду для посетителей готовили шеф-повара, не прошедшие медицинское обследование. Также не было медкнижек у официантов, барменов, администраторов и уборщицы. Найденные недочеты представляли собой непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей и работников кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU