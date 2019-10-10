СЕГОДНЯ 03:22 2019-10-10T03:22:32+03:00

В Хабаровском крае нашли и уничтожили огнем 270 килограммов конопли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Работу провели с целью выявить и перекрыть пути возможной транспортировки наркосодержащих растений и наркотиков из мест произрастания. Также правоохранители устанавливали личности участников незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

- В целом на территории региона выявили четыре незаконных посева наркосодержащих растений и три очага произрастания дикорастущей конопли. Наркосодержащая трава занимала территорию площадью около 540 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге правоохранители сожгли больше 270 килограммов растений, пресекли 84 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также к уголовной ответственности привлекли 48 человек и составили 42 административных протокола.

Жителям края напоминают, коноплю, которая может вырасти на вашем земельном участке, нужно уничтожать в обязательном порядке. Если вы знаете о случаях обнаружения незаконно выращенных опийного мака и конопли, о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «02», «128» или (4212) 387-387.

ИСТОЧНИК KP.RU