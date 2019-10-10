Пожилой водитель в Хабаровске умер из-за собственной ошибки на дороге
В минувшие сутки, 9 октября, в Хабаровске на улице Пионерской случилась авария. По предварительной информации, машина Toyota Corsa врезалась в автомобиль Toyota Ractis. За рулем первой иномарки находился пожилой водитель, который умер на месте происшествия при проведении реанимационных действий. К слову, «подрезанную» машину Toyota Ractis после столкновения отбросило на авто «Лада 2190», припаркованную на улице Богачева.
Как сообщил информированный источник, два других участника аварии были на момент происшествия трезвы. У них были при себе права, имелся и стаж вождения.
Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении машиной может привести к большой трагедии. Пострадать могут в том числе и случайные люди, оказавшиеся рядом с вами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU