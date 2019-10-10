Фотограф из Китая едет в Хабаровский край за снимками амурского тигра

СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-10T04:26:41+03:00

Он надеется, что удача улыбнется ему, а пока будет довольствоваться другими интересными кадрами

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В Хабаровский край приедет фотограф из Китая Сюй И. Его мечта увидеть и сфотографировать амурского тигра в естественной среде обитания. Он надеется что удача улыбнется ему, а пока в его планах запечатлеть и другие интересные моменты. К слову, фотосессию он собирается провести в национальном парке «Анюйский».

- Ранее Сюй И приезжал в регион в составе делегации от Управления природного заповедника провинциального значения Дацзяхэ (КНР). Гость много лет занимающиеся съемками заповедных пейзажей, флоры и фауны. Потом он планирует сделать фотоальбом на китайском и русском языках, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Фотограф из Китая настроен решительно. Он готов часами искать нужные ракурсы и сидеть в засаде в ожидании нужной фактуры. Сотрудники «Заповедного Приамурья» в свою очередь готовы предоставить сопровождение госинспекторов, специалиста по фотоловушкам и необходимые условия для проживания и работы.

ИСТОЧНИК KP.RU