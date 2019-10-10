Льготники в Еврейской автономии получат соцвыплаты за счет федеральных денег

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-10T04:47:47+03:00

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В Еврейской автономии льготники поучат социальные выплаты. Деньги на такую поддержку населения получили из федеральной казны. Распоряжение об этом в правительстве Российской Федерации подписали накануне. Об этом сообщили в пресс- службе областного правительства.

Перед распределением денег в регионе должны утвердить распоряжение на уровне правительства региона и законодательного собрания. Внеочередные заседания по этому направлению пройдут 9 и 10 октября. Средства выделят в объеме, позволяющем полностью погасить задолженность перед льготниками.

Как заверили в правительстве области, задолженности по выплатам планируют погасить в кратчайшие сроки. После этого все виды льгот будут выплачивать согласно установленному графику. Жителей области убедительно просят дождаться выплат и не переживать по поводу образовавшейся задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU