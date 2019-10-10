В правительстве Хабаровского края устроят День открытых дверей

СЕГОДНЯ 05:26 2019-10-10T05:26:02+03:00

На экскурсию приглашают горожан в возрасте от 14 до 30 лет

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В правительстве Хабаровского края решили устроить День открытых дверей. Такое мероприятие решили организовать в честь 81-ой годовщины со дня образования региона. Для посетителей организуют экскурсию, покажут и расскажут об устройстве работы внутри главного объекта в регионе.

Как сообщили в пресс- службе краевого правительства, на прогулку по зданию правительства приглашают жителей города в возрасте от 14 до 30 лет. Экскурсии проведут в следующую субботу, 19 октября, с 10 часов утра до трех часов дня по адресу – улица Карла Маркса, 56.

Горожанам, которые хотят участвовать в таком событии, предлагают предварительно подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Обращаем внимание, что количество участников этого мероприятия строго ограничено. Поэтому настоятельно рекомендуют не откладывать подачу заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU