В Хабаровске стартует «Стартап экспедиция» в поисках лучших проектов

СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-10T07:03:57+03:00

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В Хабаровске сегодня, 10 октября, стартует «Стартап экспедиция». Проект реализуют с целью найти и поддержать перспективные инновационные идеи. Инициативы представят авторы из 11 дальневосточных регионов. «Стартап экспедиция» пройдет в рамках четвертого Дальневосточного форума предпринимателей по адресу улица Запарина, 51.

- Инициатором этого мероприятия стало Правительство Республики Саха (Якутия). Его организовали при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В программе образовательная часть, экспертизы местных стартапов и объявления результатов оценки проектов, - рассказали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Победителю «Экспедиции» полагается награда в виде суммы до двух миллионов рублей. Деньги можно будет потратить на реализацию проекта. Отметим, что оценку поданных идей члены комиссии будут делать до 1 декабря. Более подробная информация о конкурсе на сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU