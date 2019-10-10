2019-10-10T07:02:42+03:00
Общество

Нападением собак на детей в Хабаровске заинтересовались следователи

Стражам закона предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего
Александр ШТААЛЬ
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Нападением собак на детей в Хабаровске заинтересовались следователиНападением собак на детей в Хабаровске заинтересовались следователиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Накануне в Хабаровске стало известно о прецеденте, когда бродячие собаки напали на детей. Ранее сообщалось, что происшествие произошло утром, когда школьники направлялись в школу №83, расположенную на Красной речке. После нападения девочек доставили в травмпункт. Когда раны обработали, две пострадавшие отправились в школу, еще одну мама забрала домой. Также жертвой бездомного пса стал мальчик, который находился в районе переулка Облачный. Животное только порвало одежду, сам мальчик не пострадал.

- Информация о происшествии появилась в интернете и стала поводом для проверки следователей. Им предстоит провести доследственную проверку и выяснить все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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