2019-10-10T07:53:56+03:00
Общество

День письменности коренных народов Приамурья отметили в Хабаровске

Это событие второй раз объединяет под крышей верующих и представителей малочисленных народов
Александр ШТААЛЬ
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День письменности коренных народов Приамурья отметили в ХабаровскеДень письменности коренных народов Приамурья отметили в ХабаровскеФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске в минувшее воскресенье, 6 октября, отметили День письменности коренных народов Приамурья. Такое событие устроили уже во второй раз. К слову, в прошлом для участников мероприятия организовали экскурсионную поездку «От Бури до Буни». Тогда участники события побывали на петроглифах Сикачи-Аляна. Также для них устроили посещение ДВ-гектара, где освятили место под возведение первой нанайской православной часовни.

- В этот раз для участников празднества устроили встречу в трапезной храма святого преподобного Серафима Саровского. Это было продолжение богослужения. Здесь гости смогли поговорить о том, что волнует всех и каждого - о вопросах веры и о проблемах рыбалки, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской Епархии.

К слову, приглашенные участники из числа коренных малочисленных народностей приехали не с пустыми руками. Они подарили протоиерею Сергию Самсонову переиздание самого первого печатного издания на нанайском языке 1884 года «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Луки», изданное в Стокгольме, и «Евангелие от Луки» 2002 года. Среди подарков были орнамент «Взгляд тигра» нанайского художника Валентина Самара и картины нанайской мастерицы Светланы Ходжер. Она старалась отобразить на бумаге православную тему в нанайских традициях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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