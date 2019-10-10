2019-10-10T09:43:58+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли загородный дом и участок леса с огромным количеством тайников

В общей сложности в скрытых от людских глаз местах хранилось 18 килограммов марихуаны
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае загородный дом и участок леса с огромным количеством тайниковВ Хабаровском крае загородный дом и участок леса с огромным количеством тайниковФото: Иван ВИСЛОВ
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Полицейские в Хабаровском крае нашли загородный дом и участок леса с с тайниками. По предварительной информации, автор этого незаконного «творчества» - житель Советской Гавани. В общей сложности полицейские изъяли из скрытых от людских глаз мест 18 килограммов марихуаны.

- Фигуранту 52 года. На него вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый хранил наркотическое средство в полимерных мешках в тайниках на своем приусадебном участке в городе Советская Гавань. Большая часть изъятой марихуаны находилась в тайнике, оборудованном фигурантом в лесном массиве рядом с поселком Гатка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, ранее задержанному уже приходилось иметь дело с правоохранителями. Его привлекали к уголовной ответственности за кражу. Сейчас в отношении него завели и расследуют дело за «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Максимально возможное наказание за этот проступок - лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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