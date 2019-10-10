2019-10-10T09:42:54+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае избавятся от неэффективных жидкотопливных котельных

Помогут в этом региональные власти
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае избавятся от неэффективных жидкотопливных котельныхВ Хабаровском крае избавятся от неэффективных жидкотопливных котельныхФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае собираются избавиться от неэффективных жидкотопливных котельных. Помочь в этом пообещали региональные власти во время ежегодного совещания, которое проходит в районе имени Лазо.

Как отметил губернатор Сергей Фургал, в долгие стратегии люди не верят, изменения должны происходить здесь и сейчас. Для этого в регионе проводят работу по возвращению системы прямых выборов глав муниципальных районов. Избранный глава будет нести ответственность за принимаемые решения перед жителями, которые доверили ему власть.

Глава края также сообщил, что власти готовы помогать финансово в решении наболевших проблем. Это касается и замены неэффективных котельных, работающих на дизельном топливе и мазуте. Сейчас эти объекты обходятся дорого местному населению. В крае таких котельных всего 24. Сначала собираются заменить 11. При этом деньги планируют привлечь за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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