Разрыв между родившимися и умершими в Хабаровском крае увеличился за месяц

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-10T09:41:40+03:00

В июле разница была минус одну тысячу 999 человек, в августе уже минус две тысячи 172 человека.

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае продолжает стремительно увеличиваться разрыв между родившимися и умершими. Так, по данным за январь-июль разница составляла минус одну тысячу 999 человек, за период январь-август – уже минус две тысячи 172 человека. До августа в регионе родились девять тысяч 694 ребенка, что меньше на 417 младенцев по сравнению с 2018 годом. За аналогичный период в 2019 году умерли 11 тысяч 866 человек, а в 2018 году 11 тысяч 411 человек.

Отметим, что чаще всего причиной смерти становятся болезни системы кровообращения – гипертонические и ишемические болезни, инфаркт миокарда и другие заболевания.

Как отметили в Хабаровскстате, количество браков и разводов тоже сократилось. Так, за январь-август 2019 года ЗАГСы выдали пять тысяч 907 свидетельств о браке и зарегистрировали три тысячи 356 разводов. За аналогичный период 2018 года показатели были шесть тысяч 420 и четыре тысячи 565 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU