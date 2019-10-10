2019-10-10T09:26:38+03:00
Общество

Больше 20 тысяч подтопленцев в Хабаровском крае получили компенсации

Всего пострадавших от паводка около 27 тысяч человек
Ольга КИВА
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Больше 20 тысяч подтопленцев в Хабаровском крае получили компенсацииБольше 20 тысяч подтопленцев в Хабаровском крае получили компенсацииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае получили компенсацию больше 20 тысяч подтопленцев. Это примерно 80 процентов от всех пострадавших. В целом на выплаты претендуют порядка 27 тысяч человек.

- Чтобы подать заявление, населению нужно обращаться в администрации муниципалитетов, оказавшихся в зоне подтопления. Например, в Хабаровске с населением работают в каждом из городских округов, а в Комсомольске-на-Амуре выплаты оформляют через МФЦ. Также юристы оказывают помощь в филиалах краевого бюро, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Запись к специалистам по телефону 8-800-100-42-12, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Напомним, компенсации перечисляют на счет в банке, а также выдают в почтовых отделениях. Что касается выплат на ремонт жилья, то сначала людям будут переводить 30 процентов причитающейся суммы. Когда власти получат подтверждение, что работы идут, то сразу же будет перечислен остаток требуемой суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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